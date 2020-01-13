В Украине открылся центр разработки Google - СМИ

Международная компания открывает исследовательский центр на базе киевского офиса компании CloudSimple, которую Google купил в ноябре 2019 года.

Техно-гигант запустил R&D-центр на базе компании CloudSimple, которую Google купил в ноябре прошлого года.

В компании Google официально появился центр разработки (R&D-центр) в Украине, сообщает издание AIN.UA со ссылкой на собственные источники.

Международная компания открывает исследовательский центр на базе киевского офиса компании CloudSimple, которую Google купил в ноябре 2019 года.

Сообщается, что с января 2020 года сотрудники киевского офиса CloudSimple официально стали сотрудниками R&D-центра Google.

Читайте такжеАнтимонопольная служба Франции оштрафовала Google на €150 миллионов

Украинский офис Google стал третьим из восьми офисов Google в Центральной и Восточной Европе с R&D-центром. Два других офиса компании с R&D-центром находятся в Польше и Венгрии.

До недавнего времени украинский офис Google занимался только работой с рекламодателями.

Напомним, что в 2014 году Google закрыл центр разработок в России без объяснения причин.