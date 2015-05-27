"ВКонтакте" ограничили прослушивание музыки в приложении для iPhone

Как пишут "Известия", такое условие выдвинула Apple, чтобы новая версия приложения соцсети прошла модерацию и стала доступна для скачивания в магазине приложений для iPhone.

"В последней версии (приложения) отключен сервис проигрывания музыки в фоне. Это было обязательным условием Apple, чтобы обновление приложения прошло модерацию в App Store, — рассказывает пресс-секретарь "ВКонтакте" Георгий Лобушкин. — Однако в ближайшем будущем мы рассчитываем вернуть эту возможность при запуске новых функций, связанных с проигрыванием в фоновом режиме".

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Как отмечает издание, отношения компании Apple и "ВКонтакте" были непростыми еще в прошлом году. В конце апреля 2014 года из магазина App Store исчезло приложение "ВКонтакте" для iPhone, в середине мая того же года — и для iPad. Основные претензии со стороны американской компании касались наличия в соцсети нелицензионного и взрослого контента. В середине июля приложение для iPhone вернулось в App Store. Однако оно было существенно переработано — в частности, это касалось музыки. "ВКонтакте" произвел интеграцию с iTunes — фирменным музыкальным сервисом Apple. Все добавленные пользователем на собственную страницу песни проигрывались целиком, но у песен, которые появлялись в ленте новостей и на страницах друзей, можно было послушать только короткий фрагмент. Каждый такой фрагмент сопровождался ссылками на iTunes, где можно было купить полный трек. Многие пользователи соцсети негативно восприняли данное нововведение.

Кроме этого в феврале 2015 года вышла новая версия приложения "ВКонтакте" — и для iPhone, и для iPad. В ней раздел музыки вовсе отсутствовал.

"Пользователи мобильных приложений "ВКонтакте" на iPhone и iPad обнаружат, что в новой версии нет музыкального раздела. Мы сожалеем, что в результате непрозрачной политики компании Apple наши пользователи будут лишены возможностей музыкального стриминга в мобильных приложениях на этой платформе, а тысячи исполнителей, групп композиторов, диджеев и музыкальных компаний, загрузивших свою музыку в социальную сеть, не смогут донести ее до своих слушателей на мобильных приложениях VK под iOS", — говорилось в сообщении пресс-службы соцсети по этому поводу.

Вскоре после выхода обновления пользователи обнаружили особенность нового приложения, которая позволяла им всё же получить доступ к своему музыкальному разделу.