Разработано приложение, позволяющее отменять отправку электронных писем

Программа работает с существующими почтовыми сервисами и учетными записями, передает Новое время со ссылкой на N+1.

Помимо стандартных полей “Кому” (To), “Копия” (CC), “Скрытая копия” (BCC), добавляется поле ССС.

После отправки письмо уничтожится на устройстве отправителя и на сервере Confidential CC. Адресат, получивший письмо, сможет открыть его только один раз, после чего письмо будет стерто с устройства.

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Кроме того, приложение обладает функцией отмены только что отправленного письма.

Пока ССС доступна только для пользователей устройств на iOS. Вскоре ожидается появление в магазине Google Play, а также для сервиса Webmail.

Ранее УНИАН сообщал, что Microsoft сделала приложения Apple и Android доступными на Windows.