Apple научила Siri говорить на русском языке

Теперь голосовой помощник понимает команды датском, голландском, шведском, тайском и турецком, бразильском диалекте португальского языка, новозеландской и индийской "версии" английского, а также на русском языке, пишет ZN.ua.

Активация Siri происходит путем нажатия и удерживания кнопки "Домой" или после произнесения "Привет, Siri" в случае установления соответствующей настройки.

Активация Siri происходит путем нажатия и удерживания кнопки "Домой" либо после произнесения "Привет, Siri" в случае установки соответствующей настройки.

Голосовая помощница может управлять контактами, телефонными вызовами, запуском приложений, писать заметки, отправлять сообщения и почту, устанавливать будильники, менять настройки и так далее. Однако, на текущий момент часть функций Siri, связанных с геолокацией, не работают.

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Также в прошивке iOS 8.3 обновилась клавиатура эмодзи. Кроме визуального обновления, добавлено значительное количество новых смайлов, призванных охватить более широкую группу пользователей в плане возраста, цвета волос, кожи и сексуальной ориентации.

Кроме того, появилась возможность настроек аутентификации в iTunes Store: бесплатные приложения стали скачиваться без введения пароля.