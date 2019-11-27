Чемпион по игре в го признал превосходство ИИ и завершил карьеру: "эту сущность не победить"

Ли Седоль известен как единственный человек, которому когда-либо удалось обыграть программу AlphaGo.

Южнокорейский мастер по игре в го Ли Седоль (Lee Se-dol), который объявил о завершении карьеры на прошлой неделе, объяснил свой уход непобедимостью играющего в го искусственного интеллекта.

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«С дебютом ИИ в играх го, я понял, что я не на вершине, даже если я стану номером 1 через неистовые усилия», – цитирует слова Ли Yonhap News.

«Даже если я стану номером 1, есть сущность, которую невозможно победить», – сказал он журналистам.

Ли Седоль известен как единственный человек, которому когда-либо удалось обыграть в го программу AlphaGo, созданную специалистами Google. В 2016 году он проиграл ей матч из пяти партий со счетом 4-1.

Вспоминая тот исторический матч, Ли Седоль объясняет свою единственную победу багом в программе AlphaGo.

Впрочем, чемпион не скрывает, что его уход связан также с конфликтом с профессиональной организацией играков KBA по поводу использования членских взносов.

За свою карьеру Ли Седоль одержал 18 побед на международных соревнованиях и 32 — на корейских.

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