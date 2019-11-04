Нейросеть научили писать дэт-метал об уничтожении людей (видео)

По словам разработчиков, изначально тексты песен постоянно сваливались в политику, нейросеть пришлось доработать.

Нейросеть группы Dadabots научилась генерировать и исполнять музыку в стиле дэт-метал. Тексты песен нейросети посвящены в основном уничтожению людей.

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Как сообщает Naked Science, музыка нейросети всегда доступна на стриме в Youtube-канале Dadabots. Хотя творчество нейросети может быть интересно только поклонникам жанра, трансляция демонстрирует возможности искусственного интеллекта.

Отмечается, что проект Dadabots состоит из двух человек – Зака Зуковски и Си Джея Карра. Они уже не первый год работают над искусственной музыкой (в основном, тяжелой). Так, в 2017 году Зуковски и Карр опубликовали статью о генерации нейросетью мат-рока и блэк-метала.

Для создания музыкального стрима была использована нейросеть GPT-2 от компании OpenAI. Через нейросеть пропустили 40 Гб постов с Reddit, а затем «провели тонкую настройку» на треках известной дэт-метал группы Cannibal Corpse. Тематика песен этого коллектива вращается вокруг смерти, насилия, жестокости и каннибализма.

Так алгоритм научился писать относительно осмысленные тексты. По словам разработчиков, изначально нейросеть постоянно сваливалась в политику.

«Нам пришлось все это немного отфильтровать… теперь нейросеть просто убивает людей», — полушутя говорит Си Джей Карр.

Сам «вокал» нейросети покане связан с текстами, за него отвечает отдельная нейросеть, генерирующая гроулинг (особая вокальная техника, характерная для тяжелой музыки). Тем не менее, трансляция сопровождается субтитрами.

Ранее нейросеть научили «раздевать» женщин на фотоснимках. Создатель технологии в анонимной переписке рассказал, что технология основана на обучающемся алгоритме pix2pix с открытым исходным кодом, разработанном в Калифорнийском университете.

Для обучения нейросети использовалось более 10 тысяч фотографий обнаженных женщин.