Розеткой по топливу: в чем преимущества и недостатки электромобилей (видео)

Самый распространенный электрокар в Украине и Европе - Nissan Leaf.

Украинцы бешеными темпами пересаживаются на электромобили. Если в 2010 году электромобилей было 1000 штук, то в 2018 их количество возросло до 30 тысяч.

Самый распространенный электрокар в Украине и Европе - Nissan Leaf. Его стоимость «с рук» стоит около 10 тысяч долларов.

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Плюсы е-автомобилей

Долговечность - нечему изнашиваться, ломаться и протираться.

Экологичность - нет вредных выбросов двигателя.

Дешевизна эксплуатации – 100 км дороги в среднем стоит 33 грн. Для сравнения для авто на бензине и дизеле – 280 грн, на автогазе – 120 грн.

Минусы е-автомобилей

Главный - отсутствие достаточного количества зарядных электростанций.

Электромобиль основном подходит для мегаполиса. Его аккумуляторы рассчитаны на 100-150 км - дальше нужна подзарядка.

Буксировка е-авто запрещена, чтобы избежать поломки тягового электродвигателя.

Именно экология стала ключевым стимулом для глобальной популяризации электромобилей. Таймер завершения бензиновой эры работает с каждым днем все быстрее

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились в 2 раза – до 5,3 тысячи единиц.