Украинцы покупают все больше электрокаров - бестселлером остается NISSAN Leaf

Продажи электромобилей в Украине за 9 месяцев выросли на 74,1%.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-сентябре 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 74,1% – до 5478 единиц.

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По данным ассоциации «Укравтопром», основную долю в этом количестве составили легковые автомобили - 5081 шт., остальные 397 штук - коммерческие авто.

При этом, регистрация легковых электромобилей по сравнению с прошлым годом увеличилась на 42%, а спрос на коммерческие электромобили вырос в 2 раза.

По данным ассоциации, по-прежнему, основную массу электромобилей, которые пополнили украинский автопарк, составила техника, которая уже была в эксплуатации.

«Секонд-хенд охватил 91% впервые зарегистрированных «зеленых» авто. Наиболее популярными на рынке электромобилей оказались старые машины в возрасте до 5 лет. На их долю пришлось более 52% регистраций. Около 39% составили авто возрастом 5 и более лет, а новые автомобили не смогли дотянуть и до 9%», - говорится в сообщении.

Бестселлером на рынке легковых электромобилей остается NISSAN Leaf. С начала года почти 2,5 тыс. украинцев стали владельцами автомобилей этой модели.

На втором месте по популярности TESLA Model S, в активе которой 435 украинских номеров за 9 месяцев.

BMW i3 занял третье место с результатом 276 регистраций.

На четвертом месте VOLKSWAGEN е-Golf - 238 единиц.

Замыкает пятерку лидеров FIAT 500e, который выбрали 225 автомобилистов.

В части коммерческих электромобилей лучший результат в RENAULT Kangoo Z.E. - 363 авто или более 90% продаж в этом сегменте автомобильного рынка.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились в 2 раза – до 5,3 тыс. единиц.