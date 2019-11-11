Украинцы активно пересаживаются на электрокары: ТОП-5 продаж

Самым популярным электрокаром на украинском рынке остается NISSAN Leaf.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-октябре 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 62% – до 6 247 единиц.

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По данным ассоциации "Укравтопром", основную долю в этом количестве составили легковые автомобили - 5 789 штук, остальные 458 штук - коммерческие авто.

При этом, регистрация легковых электромобилей по сравнению с прошлым годом увеличилась на 37%, а спрос на коммерческие электромобили вырос почти в 2 раза.

По данным ассоциации, рынок коммерческих автомобилей на электротяге продолжает формироваться в основном за счет импортного секонд-хенда, доля которого составила 96%.

А большая часть регистраций здесь пришлась всего на две модели: RENAULT Kangoo Z. E. - 420 штук (403 б/у и 17 новых), NISSAN e-NV200 - 21 штука (20 б/у и 1 новая).

На рынке легковых электрокаров также доминировали старые машины. Из 5789 зарегистрированных с начала года машин только 498 были новыми.

Самым популярным электрокаром на украинском рынке остается NISSAN Leaf. С января по октябрь 2763 авто этой марки пополнили автопарк страны.

На втором месте TESLA Model S, автомобили этой модели с начала года выбрали 489 автомобилистов.

Также в пятерку самых востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: BMW i3 - 297 штук; VOLKSWAGEN е-Golf - 279 штук; FIAT 500е - 253 штуки.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились в 2 раза – до 5,3 тысячи единиц.