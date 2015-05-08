Apple получила патент на соцсеть

Заявку зарегистрировало Бюро по регистрации патентов и торговых марок США, передает Lenta.ru.

Патент получил название «Социальные группы, основанные на образе жизни» (Lifestyle-Based Social Groups); заявка на него была подана еще в ноябре 2013 года.

Система будет работать следующим образом: устройство пользователя будет отслеживать данные о перемещениях его владельца и его активности. На основе этой информации соцсеть сможет предлагать пользователю создать или вступить в социальную группу, основанную на его привычках. Таким образом «Социальные группы» призваны помочь найти людей, у которых схожий образ жизни, и создать некую специализированную соцсеть. Впоследствии ее члены могут обмениваться сообщениями или создавать встречи.

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Группы могут создаваться и без самого запроса пользователя, на анонимной основе. Кроме того, собранные данные помогут устройству заранее предугадывать нужную задачу и предлагать дополнительные функции, основанные на активности пользователя и его местоположении.

В качестве примера приводится следующая ситуация: устройство пользователя может определить, что по будням в пять часов человек ходит в определенное место. Благодаря различным приложениям он может определить, что это, например, гимнастический зал. Исходя из всего этого, устройство может предложить пользователю информацию о тренировках или создать специализированную группу по этой теме.

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