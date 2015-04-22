В интернете показали первую веб-страницу Apple 1993 года
11:17, 22 апреля 2015Наука и IT
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Дизайнер и блогер Кевин Фокс показал на своем сайте первоначальную веб-страницу компании Apple.
Первая страница Apple
Как пишет Кевин Фокс она была создана в конце 1993-го или в начале 1994 года.
Оценивая страницу, он заметил несколько интересных деталей. Таких как, крохотный размер страницы - 512х342 пикселей. На первом сайте Apple отстутствует реальный текст. Все - одна сплошная картинка. На самой картинке - странный шрифт и тени, делающие текст трудночитаемым.
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Навигация на этом сайте осуществлялась с помощью изображения: при нажатии браузер отправлял координаты курсора, а затем происходила переадресация на соответствующую страницу.
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