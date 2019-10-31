Twitter отказывается от размещения политической рекламы
Социальная сеть Twitter больше не будет публиковать политическую рекламу.
Как сообщил глава компании Twitter Джек Дорси, начиная с 22 ноября на платформе больше нельзя будет публиковать платную рекламу кандидатов на выборах и объявления на политические темы, передает Deutsche Welle.
"Мы считаем, что политические послания должны заслужить того, чтобы быть услышанными, неправильно добиваться этого за деньги", - написал Дорси на своей странице в Twitter. "Речь идет не о свободе выражения. Речь идет о том, чтобы быть услышанным за деньги", - подчеркнул он.
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По словам предпринимателя, его компания приняла это решение, учитывая "огромные риски" для процесса формирования мнений в демократических обществах, которые несут платные объявления, используемые для политических целей. В качестве примера Дорси назвал "непроверенную, вводящую в заблуждение информацию" и так называемые "глубокие фейки" ("deep fakes") - фальсифицированные видеоролики.
"Прозвучит неубедительно, если мы скажем: мы работаем изо всех сил, чтобы не дать людям использовать наши системы для распространения ложной информации, но если кто-то нам платит за то, чтобы таргетировать и вынуждать людей видеть политическую рекламу, то, ну… этот кто-то может говорить, что хочет!", - написал Дорси, передает Би-Би-Си.
В ответ на критику о том, что запрет политической рекламы может сыграть на руку тем, кто уже находится у власти, Дорси подчеркнул, что многие общественные движения могут достигнуть огромных масштабов и без политической рекламы.
Рекламы о том, как зарегистрироваться для участия в голосовании, этот запрет не коснется.
Бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон приветствовала запрет и призвала Facebook последовать примеру "Твиттера".
А в избирательном штабе президента США Дональда Трампа назвали новость о том, что соцсеть Twitter отказывается от публикации политической рекламы, "очень глупым решением".
Читайте такжеЦукерберг не ответил, будет ли Facebook удалять политическую ложь
В отличие от компании Twitter крупнейшая в мире социальная сеть Facebook не собирается отказываться от публикации политической рекламы. 23 октября глава концерна Facebook Марк Цукерберг выступил в Конгрессе США на тему новой криптовалюты Libra и потенциального влияния Facebook на рынок финансовых услуг.
Кроме прочего, речь шла о мерах, которые Facebook собирается принять, чтобы не дать "глубоким фейкам" повлиять на президентские выборы в США 2020 года. При этом Цукербергу был задан вопрос о том, проверяет ли его компания факты, прежде чем публиковать то или иное объявление, и удаляет ли она очевидную дезинформацию. На это Цукерберг ответил, что его компания начинает разрабатывать технические решения, которые позволяют распознать "глубокие фейки", и понимает, что с ними надо работать иначе, чем с обычной неверной информацией.