Twitter отказывается от размещения политической рекламы

По словам основателя Twitter Джека Дорси, компания считает неправильной ситуацию, когда политические послания оказываются услышанными, потому что за них заплатили.

Социальная сеть Twitter больше не будет публиковать политическую рекламу.

Как сообщил глава компании Twitter Джек Дорси, начиная с 22 ноября на платформе больше нельзя будет публиковать платную рекламу кандидатов на выборах и объявления на политические темы, передает Deutsche Welle.

"Мы считаем, что политические послания должны заслужить того, чтобы быть услышанными, неправильно добиваться этого за деньги", - написал Дорси на своей странице в Twitter. "Речь идет не о свободе выражения. Речь идет о том, чтобы быть услышанным за деньги", - подчеркнул он.

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По словам предпринимателя, его компания приняла это решение, учитывая "огромные риски" для процесса формирования мнений в демократических обществах, которые несут платные объявления, используемые для политических целей. В качестве примера Дорси назвал "непроверенную, вводящую в заблуждение информацию" и так называемые "глубокие фейки" ("deep fakes") - фальсифицированные видеоролики.

"Прозвучит неубедительно, если мы скажем: мы работаем изо всех сил, чтобы не дать людям использовать наши системы для распространения ложной информации, но если кто-то нам платит за то, чтобы таргетировать и вынуждать людей видеть политическую рекламу, то, ну… этот кто-то может говорить, что хочет!", - написал Дорси, передает Би-Би-Си.

В ответ на критику о том, что запрет политической рекламы может сыграть на руку тем, кто уже находится у власти, Дорси подчеркнул, что многие общественные движения могут достигнуть огромных масштабов и без политической рекламы.

Рекламы о том, как зарегистрироваться для участия в голосовании, этот запрет не коснется.

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон приветствовала запрет и призвала Facebook последовать примеру "Твиттера".

А в избирательном штабе президента США Дональда Трампа назвали новость о том, что соцсеть Twitter отказывается от публикации политической рекламы, "очень глупым решением".

Читайте такжеЦукерберг не ответил, будет ли Facebook удалять политическую ложь

В отличие от компании Twitter крупнейшая в мире социальная сеть Facebook не собирается отказываться от публикации политической рекламы. 23 октября глава концерна Facebook Марк Цукерберг выступил в Конгрессе США на тему новой криптовалюты Libra и потенциального влияния Facebook на рынок финансовых услуг.

Кроме прочего, речь шла о мерах, которые Facebook собирается принять, чтобы не дать "глубоким фейкам" повлиять на президентские выборы в США 2020 года. При этом Цукербергу был задан вопрос о том, проверяет ли его компания факты, прежде чем публиковать то или иное объявление, и удаляет ли она очевидную дезинформацию. На это Цукерберг ответил, что его компания начинает разрабатывать технические решения, которые позволяют распознать "глубокие фейки", и понимает, что с ними надо работать иначе, чем с обычной неверной информацией.