К Хэллоуину NASA опубликовало жуткую фотографию Солнца, похожего на фонарь из тыквы

Более яркие области излучают больше энергии.

К Хеллоуину комическое агентство NASA опубликовало изображение Солнца, что напоминает известный атрибут праздника – тыквенный "фонарь Джека".

Отмечается, что фотография сделана еще в октябре 2014-го спутником Solar Dynamics Observatory.

Вспышки на фото – ультрафиолетовый свет активных областей.

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"Активные области на этом изображении выглядят ярче, потому что излучают больше света и энергии. Они являются маркерами интенсивного и сложного набора магнитных полей, парящих в атмосфере солнца, короне", - пояснили в NASA.

Как отмечается, в изображения совместили два набора экстремальных ультрафиолетовых длин волн, и подкрасили их в золотистый и желтый цвета.