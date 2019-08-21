В Китае впервые клонировали кота (видео)
11:24, 21 августа 2019Наука и IT
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Эмбрион с ДНК кота передали суррогатной маме-кошке.
Китайская компания успешно создала копию кота
Китайская компания успешно создала копию кота. Научный эксперимент осуществили по заказу мужчины, который в прошлом году потерял своего пушистика.
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Животное погибло из-за болезни. Хозяин так скучал по своему любимцу, что решил воспроизвести его снова, говорится в сюжете ТСН.
Эмбрион с ДНК кота передали суррогатной маме-кошке, которая и родила здорового малыша. Назвали котеночка Гарлик. Хотя внешне от оригинала он не отличается, характер у него совсем другой.
Ранее группа ученых из Китайской академии наук отчиталась об успехах в клонировании. Они сумели создать две идентичные копии макак.
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