В Китае впервые клонировали кота (видео)

Эмбрион с ДНК кота передали суррогатной маме-кошке.

Китайская компания успешно создала копию кота. Научный эксперимент осуществили по заказу мужчины, который в прошлом году потерял своего пушистика.

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Животное погибло из-за болезни. Хозяин так скучал по своему любимцу, что решил воспроизвести его снова, говорится в сюжете ТСН.

Эмбрион с ДНК кота передали суррогатной маме-кошке, которая и родила здорового малыша. Назвали котеночка Гарлик. Хотя внешне от оригинала он не отличается, характер у него совсем другой.

Ранее группа ученых из Китайской академии наук отчиталась об успехах в клонировании. Они сумели создать две идентичные копии макак.