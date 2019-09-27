Несколькометрового боевого робота весом 15 тонн продадут на аукционе

15-тонный робот Eagle Prime оборудован двигателем на 430 лошадиных сил.

Американская компания MegaBots выставила на аукцион eBay 15-тонного двухярусного боевого робота Eagle Prime в связи с тем, что готовится к процедуре банкротства.

Соответствующий лот опубликован на сайте eBay. О процедуре банкротства сообщил соучредитель фирмы Мэтт Оирлейн.

В описании к аукциону отмечается, что робот не новый и требует проведения основного техобслуживания. Также не работает его пушка, ибо в одном из боев ее использовали как таран, но владельцы Eagle Prime уверены, что пушку можно отремонтировать.

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«Eagle Prime — наверное, один из самых боеспособных боевых роботов в мире. Этот 15-тонный робот оборудован двигателем на 430 лошадиных сил, которые обычно встречаются у Chevrolet Corvette. Для управления необходимо двое людей, его высота достигает 3,5 метра в сидячем положении и 4,8 метра в стоячем», — говорится в сообщении.

Сейчас наибольшее предложение по Eagle Prime превышает 70 тысяч долларов, до завершения аукциона осталось 7 дней.

Компанию MegaBots создали в 2014 году, ее основатели планировали устраивать бои с гигантскими роботами. В 2016 году бой между роботами MegaBots и гоночными работами отменили в последний момент из-за невозможности обеспечить безопасность. В следующем году компания провела бой между роботами США и Японии, но его не смогли транслировать в прямом эфире, а запись оказалась плохого качества.