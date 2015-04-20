Sony показала конкурента iPhone и флагманов Samsung (фото)

Японская Sony анонсировала свой новый флагманский смартфон — Xperia Z4,сообщает Лента.ру со ссылкой на The Verge.

Устройство, как и предшественник Z3, имеет корпус в металлической рамке, 5,2-дюймовый LCD-экран (разрешение в 1080 пикселей), пыле- и влагозащиту. Однако новый смартфон по cравнению с прошлогодним флагманом стал уже — 6,9 миллиметра толщиной и легче — 144 грамма. Заметным нововведением стала улучшенная фронтальная камера: она оснащена широкоугольным объективом и цифровой стабилизацией изображения. Также появился таймер для селфи.

Z4 получил восьмиядерный процессор Snapdragon 810 с тактовой частотой в 2 гигагерца, 3 гигабайта оперативной памяти и основную 20,7-мегапиксельную камеру. Емкость батареи составляет 2930 миллиампер-часов.

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Sony не объявила ни об ориентировочной цене Z4, ни о начале его поставок за рубеж. Известно лишь, что этим летом смартфон станет доступен в Японии в следующих цветовых решениях: белом, черном, медном и голубом.

По заявлениям компании, новым устройством Sony намерена занять рынок смартфонов высшей ценовой категории, конкурируя с флагманами Samsung и Apple.

В феврале компания объявила, что уменьшит затраты на свои подразделения по ТВ и мобильным телефонам, тогда как фокус производителя сместится на видеоигры и сенсоры для камер. Также Sony заявила, что больше не преследует цели повышения продаж в смартфонах.