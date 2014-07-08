Sony анонсировала новый смартфон для любителей селфи
15:05, 08 июля 2014Наука и IT
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Компания Sony анонсировала свой новый смартфон Xperia C3, который разработан специально для фанатов селфи.
Sony представила специальный селфи-смартфон / фото ru.tsn.ua/
Главной особенностью смартфона стала его фронтальная камера, которая получила 5 мегапикселей и специальную "мягкую" вспышку. Кроме того, на смартфон установлены приложения для обработки фотографий, такие как AREffect, передает ТСН.ua.
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Сам Xperia C3 относится к средней категории смартфнов, но обладает при этом 5,5-дюймовым экраном с разрешением в 1280х720 пикселей. В пластиковом корпусе гаджета находится 4-ядерный процессор с частотой 1,2, 1 Gb оперативной и 8 Gb внутренней памяти, а также аккумулятор на 2500 mAh. Ожидается, что Xperia C3 от Sony выйдет на рынок уже в августе.
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