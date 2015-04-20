Норвегия первой в мире откажется от FM-радио

К 2017 году все радиостанции Норвегии перейдут от FM к формату цифрового радиовещания DAB и DAB+. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на норвежское издание Radio.no. Таким образом Норвегия станет первой страной, которая полностью упразднит FM-вещание.

О полном переходе на цифровой формат DAB и DAB+ заявило министерство культуры Норвегии. Отключение национальных FM-сетей начнется 11 января 2017 года и завершится до конца года.

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Цифровое вещание в стране началось в 1995 году. Сейчас больше половины норвежских слушателей используют именно этот формат. К весне 2015 года DAB-покрытие в стране в несколько раз превысило FM. На «цифру» перешли 22 национальные радиостанции, на FM остаются только пять станций.

Издание отмечает, что цифровое вещание не требует от пользователя специальных настроек, оно считается более защищенным от помех и имеет более четкое звучание. Стоимость вещания в DAB в восемь раз дешевле, чем в FM.

Общенациональный переход на цифровое радиовещание рассматривают и другие страны Европы, однако конкретных окончательных сроков ни одна из них не называла.