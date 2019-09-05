Пластиковая эра началась: ученые нашли вещество в окаменелостях

Рост уровня пластика в окаменелых останках точно отражает наращивание масштабов его производства за последние 74 года

Пластиковый мусор стал откладываться в окаменелостях, поскольку загрязнение окружающей среды веществом растет экспоненциально с 1945 года. Ученые убеждены, что пластиковые слои можно зафиксировать как начало Антропоцена, то есть геологической эпохи, во время которой человеческая деятельность стала доминировать на планете.

Ученые говорят, что после бронзовой и железной эры текущий период можно назвать пластиковой эпохой, — пишет The Guardian. Исследование впервые оценило уровень проникновения пластика в окаменелые останки.

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Ученые оценили слои, которые ежегодно формируются на побережье Калифорнии с 1834 года. Они обнаружили, что содержание пластика в этих слоях точно отражает рост производства этого вещества за последние 70 лет.

Большинство пластиковых частиц были волокнами синтетических тканей, которые были использованы в одежде. Это указывает на то, что вещество свободно попадало в океан через сточные воды.

«Наша любовь к пластику уже отложилась в окаменелых памятках», - сказала Дженнифер Брэндон из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

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«Это очень плохо влияет на виды, которые живут на дне океана, такие как коралловые рифы, мидии, устрицы и тому подобное. Но тот факт, что пластик попал в наши окаменелости, поднимает более экзистенциальные вопросы. Мы все учили в школе о каменной эре, бронзовой и железной эре. А нынешние времена будут известны как пластиковая эра? Страшно, что наши поколения будут помнить именно за это», - сказала она.