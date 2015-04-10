Facebook объяснила слежку за не пользующимися соцсетью пользователями

Об этом рассказал в посте Ричард Аллан, вице-президент Facebook по вопросам политики компании в Европе. Публикация представляет собой ответ соцсети на отчет Бельгийского агентства по защите данных, опубликованный ранее в марте, пишет Lenta.ru.

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Соцсеть сообщила, что уже начала исправлять возникшую проблему в cookie — файлах, хранящихся в веб-браузерах, которые и отвечают за отслеживание активности пользователей, даже когда они не вошли в аккаунт или не зарегистрированы на Facebook. Данные собирались за счет кнопки «Нравится» на сайтах, которые интегрированы с этим плагином соцсети.

Кроме того, Аллан заявил, что эксперты Бельгийского агентства пришли к неправильным выводам. «В отчете есть несколько ошибок касательно того, как Facebook использует информацию, чтобы осуществлять свою деятельность для более 1 миллиарда людей по всему миру», — пишет он.