NASA успешно испытало систему аварийного спасения корабля Orion (фото, видео)

Orion - это пилотируемый космический корабль, который предназначен для отправки космонавтов на Луну.

NASA успешно провело испытания системы аварийного спасения нового пилотируемого космического корабля Orion на стартовом участке.

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Трансляция запуска и испытания системы велась на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), передает РБК.

Во время испытаний космический корабль поднялся на высоту около 10 км с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, после этого система аварийного спасения запустила двигатели и увела его от ракеты, задав нужную траекторию. Вся "авария" длилась приблизительно три минуты. Испытание назвали Ascent Abort - 2.

Инженеры перед проведением испытания установили на корабль 12 регистраторов данных, которые собираются проанализировать для создания полной картины системы аварийного спасения.

Orion - это пилотируемый космический корабль, который разрабатывался совместными усилиями американского NASA и европейского ESA. Он предназначен для отправки космонавтов на Луну. Планируется, что первый полет корабля без экипажа состоится уже летом следующего года. Orion должен будет облететь Луну и вернуться на Землю. Первый пилотируемый запуск запланирован на 2022 год.

Видео: NASAKennedy

Ранее УНИАН сообщал, что Boeing сделала еще один шаг на пути к запуску пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner, проведя успешные испытания его системы парашютов.