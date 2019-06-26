Facebook будет тщательнее проверять политическую рекламу в Украине

Украина и Канада включены в список из более чем 50 стран, в которых опубликованная в Facebook политическая реклама сопровождается указанием того, кто за нее заплатил.

Компания Facebook добавила Украину и Канаду в список стран и территорий, где политическая реклама тщательно проверяется.

Как сообщает пресс-служба соцсети, отныне объявления, публикуемые пользователями из Канады и Украины, будут "систематически подвергаться проверке" - как автоматически, так и вручную, передает Deutsche Welle.

Аналогичный процесс будет запущен в Сингапуре и Аргентине в течение следующих месяцев.

Читайте такжеНа "чернуху" в Facebook против 4 кандидатов в президенты потратили минимум 7 миллионов гривень - "Честно"

Сейчас в реестр соцсети уже включены более 50 стран, и добавление еще четырех государств обосновывается тем, что в них "приближаются выборы или введение каких-либо новых административных норм".

Требования относительно публикации политической рекламы включают, в частности, указание на полное имя лица или название организации, которая его оплатила. Эта информация будет отображаться непосредственно в самой рекламе.

Кроме того, более детальная информация об объявлении - например, статистика просмотров - будет сохраняться в течение семи лет в специальном архиве Ad Library.

Facebook уверяет, что стремится к прозрачности данных о рекламодателях, а также продолжает "борьбу с иностранным влиянием на выборы в разных странах мира".

Напомним, в январе Facebook сообщил о создании специального штаба, чтобы противостоять дезинформации и распространению фейковых новостей перед выборами, которые состоятся в этом году в Евросоюзе, Украине, Израиле, Индии.