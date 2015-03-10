Apple объявила цены на свои "умные часы" и представила новый MacBook

Единственное о чем было известно наверняка - представление подробностей об "умных часах". Хотя компания показала Apple Watch в сентябре 2014 года, тогда потрогать журналистам и аналитикам дала лишь "болванку" - прототип устройства с крутящейся демо-презентацией. Кроме того, многих волновал вопрос стоимости часов и времени их автономной работы, пишет Lenta.ru.

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Мероприятие Spring Forward в некотором роде расставило все по своим местам – детали о часах проговорены, долгожданный компактный MacBook с Retina-экраном представлен. Однако интерес, как обычно, в деталях.

В частности названа стоимость Apple Watch. Так минимальная цена на "умные часы" составит от $349. За эту сумму покупатель сможет получить часы Watch Sport с 38-миллиметровым экраном, а модель с диагональю дисплея в 42 миллиметра обойдется уже на $50 дороже.

"Стандартные" Apple Watch будут стоить от $549 до $1099, конечная цена, по словам главы Apple Тима Кука, зависит от выбора ремешка или браслета. Наконец, Watch Edition с золотым покрытием корпуса обойдутся в сумму от $10 до $17 тыс.

С помощью "умных часов" пользователь может отправлять сообщения: короткие предустановленные фразы, смайлы или надиктованный Siri-текст. Часы позволяют принимать звонки, читать электронную почту, слушать музыку, следить за новостями или результатами матчей любимой команды. Кроме того, владелец волен установить себе фитнес-цель и следить за ее реализацией. Сторонние приложения также неплохо работают - парой нажатий можно вызвать такси через сервис Uber.

Ознакомиться с устройством лично первыми смогут пользователи США, Великобритании, Австралии, Канады, Германии, Гонконга, Китая, Франции и Японии. В этом более-менее традиционном наборе стран «первой волны» Apple Watch будет выставлен для «ознакомительного просмотра», а с 10 апреля станет доступен для заказа. Продажи устройства в этих государствах начнутся 24 апреля.

Второй новинкой от Apple, стал долгожданный 12-дюймовый MacBook с Retina-экраном, имеющим разрешение 2304 на 1440 точек. Интересно, что компания не использовала для его маркировки стандартные серийные обозначения Air или Pro. Кроме того, Apple до сих пор выпускала ноутбуки с диагональю экрана в 11, 13 и 15 дюймов, так что Тим Кук даже заявил, что "Apple заново изобрела ноутбук". Начало продаж планируется на 10 апреля.

Кроме єтого Apple приготовила и дополнительные новинки - на программном и контентном направлении.