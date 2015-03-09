Названы цены на Apple Watch

Глава компании Тим Кук сообщил, что в зависимости от размера экрана на Apple Watch Sport с корпусом из нержавеющей стали и полиуретановыми браслетами будут стоить от $349 до $399.

Читайте такжеКук рассказал о новых возможностях Apple WatchОбычные Apple Watch - от $549 до $1099 в зависимости от размера экрана и браслета. А за модель Apple Watch Edition в золотом корпусе поклонники марки должны будут заплатить от $10 тыс.

Как сообщал УНИАН, смарт-часы Apple Watch были презентованы в сентябре 2014 года. Часы Apple Watch замеряют основные показатели здоровья пользователя. Их можно использовать как продвинутый спортивный трекер. Смена режима часов меняет интерфейс.