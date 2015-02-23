Apple показала, как на iPad можно снимать фильмы

В Сети в ночь 87-й церемонии вручения статуэток "Оскар" появился ролик о том, что на іРad можно снимать фильмы.

Заметим, что іРad является основным инструментом для независимых режиссеров, передает ТСН. На видео можно узнать, как студенты средней школы в Лос-Анджелесе использовали iPad для создания фильмов за считанные дни. Читайте такжеApple планирует выпустить электромобиль к 2020 году - СМИ

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter