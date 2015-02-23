Apple показала, как на iPad можно снимать фильмы
01:32, 23 февраля 2015Наука и IT
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В Сети в ночь 87-й церемонии вручения статуэток "Оскар" появился ролик о том, что на іРad можно снимать фильмы.
іРad является основным инструментом для независимых режиссеров / скриншот
Заметим, что іРad является основным инструментом для независимых режиссеров, передает ТСН.
На видео можно узнать, как студенты средней школы в Лос-Анджелесе использовали iPad для создания фильмов за считанные дни.
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