SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy из-за шторма

В компании заверили, что потеря степени не отразится на графике запусков.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon Heavy, запущенной 11 апреля с космодрома на мысе Канаверал, утонула во время транспортировки в океане.

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Об этом заявили в компании SpaceX. Три двигателя ракеты после взлета вернулись на Землю, передает радио Свобода. Судно, которое перевозило одну из ступеней, попало в шторм, груз накренился и упал в воду.

В компании заверили, что потеря степени не отразится на графике запусков.

Апрельский запуск Falcon Heavy стал первым коммерческим запуском тяжелой ракеты-носителя. На орбиту был выведен спутник связи для Саудовской Аравии.

Во время своего первого полета Falcon Heavy в феврале 2018 года отправила на орбиту автомобиль Tesla с манекеном на водительском сиденье. Две ступени этой ракеты успешно сели на суше, однако главный двигатель потерпел крушение в океане.

В июне-июле запланирован еще один запуск Falcon Heavy для вывода спутников ВВС США на разные орбиты.