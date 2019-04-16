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SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy из-за шторма

16:12, 16 апреля 2019
Наука и IT
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Falcon Heavy \ REUTERS

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Об этом заявили в компании SpaceX. Три двигателя ракеты после взлета вернулись на Землю, передает радио Свобода. Судно, которое перевозило одну из ступеней, попало в шторм, груз накренился и упал в воду.

В компании заверили, что потеря степени не отразится на графике запусков.

Апрельский запуск Falcon Heavy стал первым коммерческим запуском тяжелой ракеты-носителя. На орбиту был выведен спутник связи для Саудовской Аравии.

Во время своего первого полета Falcon Heavy в феврале 2018 года отправила на орбиту автомобиль Tesla с манекеном на водительском сиденье. Две ступени этой ракеты успешно сели на суше, однако главный двигатель потерпел крушение в океане.

В июне-июле запланирован еще один запуск Falcon Heavy для вывода спутников ВВС США на разные орбиты.

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Теги: #SpaceX#Falcon Heavy