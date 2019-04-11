SpaceX отложила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Теперь запуск ожидается в четверг, 11 апреля.

Компания SpaceX отложила намеченный на среду первый коммерческий пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

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Причиной стал сильный ветер. В SpaceX рассчитывают, что погода улучшится и запуск Falcon Heavy состоится уже в четверг, 11 апреля. Об этом говорится в сообщениии компании в Twitter.

Отметим, что вчера SpaceX также перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy.

"Придется отложить запуск, если погода не улучшится в ближайшее время", – говорится в сообщении.

SpaceX рассчитывает, что запуск Falcon Heavy состоится уже в четверг, 11 апреля.

На борту ракеты находится спутник компании Arabsat, передает kommersant.

Ранее пилотируемый аппарат Crew Dragon компании SpaceX впервые пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это был тестовый запуск, в дальнейшем корабль будет доставлять на МКС космонавтов.