В Египте нашли гробницу с мумиями мышей и птиц (фото)

В египетском городе Сохаг нашли гробницу эпохи Птолемеев - старше 2 тысяч лет.

Археологи обнаружили мумии мышей и других животных в древнеегипетской гробнице неподалеку от города Сохаг.

"Останки мышей и других животных были уложены вокруг двух саркофагов с человеческими мумиями. Изнутри на стены гробницы нанесены изображения похоронной процессии и работающих в поле людей", - говорится в сообщении. Об этом сообщает BBC.

По словам экспертов, возраст гробницы - более 2 тысяч лет. В ней были похоронены высокопоставленный вельможа по имени Туту и его жена.

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Древний памятник обнаружили в октябре 2018 года благодаря охотникам за древними артефактами, которые проводили там незаконные раскопки. Злоумышленников задержали.

Египетское министерство по делам древностей надеется, что находка привлечет туристов в Сохаг, находящийся в 390 км к югу от Каира.

Глава высшего совета Египта по делам древностей Мустафа Вазири назвал гробницу великолепной и красочной, отметив, что это одна из самых интересных находок в этом районе за все время проведения там научных исследований.