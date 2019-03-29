Мониторит состояние посевов и борется с сорняками: топ автономных роботов для сельского хозяйства (видео)

Будущее сельского хозяйства - за автономными роботами, которых создают для различных работ на полях. И среди них уже есть довольно интересные прототипы.

Последние несколько лет начинает появляться все больше разработок в робототехнике, которые автоматизируют различные процессы в сельском хозяйстве. При этом наиболее интересными из них являются автономные аппараты, которые уже сегодня могут работать и принимать решения самостоятельно.

Ecorobotix - теннисный стол, который борется с сорняками

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Это легкий, полностью автономный дрон, который заряжается от солнца. Он работает весь день, распознавая и опрыскивая сорняки. У робота есть несколько камер и подвижные лапы, которые поставляют небольшую дозу гербицида.

Rosphere - колобок, который ищет больные растения

Rosphere собирает информацию о здоровье посевов, состояние грунта, его влажность и температуру. Затем он передает эту информацию на компьютер фермера с помощью Wi-fi. Благодаря своей конструкции, робот-колобок может не только двигаться по прямой, но и поворачивать.

Prospero - робот, который умеет сажать семена

Шестиногие роботы способны решать, где и когда сеять семена на различных типах почвы в пределах одного поля. Они могут общаться друг с другом, находясь на расстоянии около трех метров. С помощью светодиодов один робот может сообщить другому, что ему нужна помощь в посадке семян.

Ladybird - робот-картограф, который мониторит состояние посевов

Робот Ladybird используют для наблюдения за фермой и составление технологических карт. Целый ряд датчиков позволяют роботу следить за ростом растений и появлением вредителей круглосуточно. В Ladybird есть механическая рука, которая позволяет удалять с поля сорняки.