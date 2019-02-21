В Дубае станции метро начнут убирать роботы

Как показали испытания, робот убирает эффективнее человека, а, кроме того, расходует на уборку меньше воды.

Роботы-уборщики приступили к чистке станций метрополитена Дубая.

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Комитет по дорогам и транспорту Дубая вывел на уборку станций метро первых роботов. Тестирование нового оборудования, управляемого искусственным интеллектом, состоялось на пересадочной станции метро Union, передает gulfnews.com. "Если вы видите оранжевый самоходный уборщик на станции метро в Дубае, не беспокойтесь. Лучше к этому привыкнуть", - пишет издание.

Как показали испытания, робот убирает эффективнее человека, а, кроме того, расходует на уборку меньше воды. Его можно запрограммировать на разные режимы уборки. Такие роботы практически не нуждаются в операторе во время работы.

Аппараты оборудованы сенсорами, которые могут предупреждать столкновения и двигаться в заданном направлении, обходя препятствия. Высота робота – 128 см, он может перевозить до 90 л воды.