Facebook усиливает борьбу с фейками накануне выборов в Украине и Европе

Предвыборный ситуационный центр станет готовой схемой для будущего решения проблем с распространением фейковых новостей в Facebook.

Руководство социальной сети Facebook ужесточает правила по предотвращению распространения фальшивых (фейковых) новостей в преддверии президентских выборов в Украине и выборов в Европарламент 26 мая.

Помимо прочего, Facebook создаст новый виртуальный ситуационный центр, куда будут подключаться сотрудники соцсети из разных офисов, сообщила одна из топ-менеджеров Тесса Лайонс, передает dw.com.

Всего Facebook по всему миру работает по вопросу проверки достоверности новостей (фактчекингу) с 43 организациями, добавила Лайонс.

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Предвыборный ситуационный центр станет готовой схемой для будущего решения проблем с распространением фейковых новостей в Facebook. Кроме того, соцсеть планирует организовать круглосуточное сотрудничество разработчиков программ, специалистов по обработке данных и политических экспертов. Сотрудники ситуационного центра смогут связываться с различными ведомствами где одним из адресатов станет Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI).

По словам Тессы Лайонс, ситуационный центр будет осуществлять свою деятельность в нескольких местах, включая штаб-квартиру Facebook в Калифорнии и главный европейский офис в Дублине.

Новая структура Facebook продолжит работу и после выборов в Евросоюзе. Представительница Facebook также уточнила, что количество людей, занятых с борьбе с фейковыми новостями, увеличится с 20 000 до 30 000.

Что касается Украины, то по словам журналиста "Радио Свобода" Кристофера Миллера, с 18 марта украинским рекламодателям в социальной сети Facebook необходима авторизация компании для охвата пользователей.

Отмечается, что эти новшества стартовали за 13 дней до выборов президента Украины, первый тур которых состоится 31 марта.

Кроме того, в Facebook подтвердили Миллеру, что посты из аннексированного Крыма и оккупированных Россией регионов банятся, хотя эти территории официально признаны украинскими.

From today @facebook advertisers in Ukraine need the company’s authorization to reach users. And Facebook confirms to me ads from annexed Crimea and Russia-backed areas—though legally Ukraine—are banned. But 13 days before elex, is it too little, too late? https://t.co/PKBFg2lAkI — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 18, 2019

Как сообщал УНИАН ранее, Facebook создаст специальный штаб, чтобы противостоять дезинформации и распространению фейковых новостей перед выборами, которые состоятся в этом году в Евросоюзе, Украине, Израиле, Индии.

Ранее социальную сеть Facebook обвинили в том числе в том, что во время президентской кампании 2016 года она слишком мало делала для борьбы с распространением фейков и российской пропагандистской кампанией.