Google сделал приложение для людей с нарушениями зрения, который распознает объекты вокруг и называет их

Также Google тестирует режим дополненной реальности для Google Maps.

Компания Google выпустила для людей с нарушениями зрения приложение Lookout, которое позволяет узнавать объекты вокруг.

Так, в режиме реального времени он называет то, что видит через камеру телефона. Однако пока приложение доступно только жителям США, пишет Громадське.

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В частности приложение умеет считывать объекты, текст, знаки, штрих-коды и деньги. Lookout имеет три режима работы: исследование, шопинг и чтение. В основном режиме (исследование) он использует данные с камеры для распознавания объектов перед устройством в реальном времени. Оно умеет называть объекты, подавать звуковые и пиктографические сигналы о них, а также указывать направление к ним.

В режиме шопинга приложение распознает штрих-коды и ценники. А в режиме считывания текста он не распознает объекты, а текст на них и сразу же его озвучивает. В то же время, пользователь может сам настроить, насколько детально алгоритмы описывать объекты в кадре.

Lookout можно использовать, повесив смартфон в чехле на шею или положив в нагрудный карман. Главное, чтобы основная камера была направлена в сторону объектов, которые нужно идентифицировать. Управлять приложением можно с помощью жестов на сканере отпечатков пальцев.

В то же время, в Google предупредили, что результаты Lookout пока что не всегда будут «идеальными на 100 процентов», и попросили пользователей об обратной связе.

Напомним, недавно корпорация Google создала приложение Большой взрыв Big Bang AR, который в дополненной реальности иллюстрирует формирование Вселенной.

Кроме того, Google тестирует режим дополненной реальности для Google Maps.