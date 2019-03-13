В Бресте на месте массового захоронения времен Второй мировой войны нашли останки почти тысячи людей

На этом месте было фашистское гетто, в котором, по разным данным, находилось до 28 тыс. евреев.

На месте массового захоронения времен Второй мировой войны в Бресте найдены останки 990 человек.

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Как передает БЕЛТА, оно было обнаружено 17 января на углу улицы Куйбышева и проспекта Машерова, где началось строительство жилого квартала.

"Были опасения, что в ходе этой работы будут найдены останки. И инвестор это знал. Учитывая нахождение гетто в этом районе, предполагалось, что будет идти речь о десятках человек. На данный момент уже извлечены останки 990 человек. Этой цифры не ожидал никто - ни общественники, ни ученые», - заявил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Он отметил, что раскопки продолжаются, их ведет специализированный батальон Министерства обороны.

По данным издания, в Брестском гетто находилось до 28 тыс. евреев. Около 17 тыс. человек были расстреляны в октябре 1942 года вблизи железнодорожной станции Бронная Гора в Березовском районе. Судьба остальных узников неизвестна.

Сейчас власти прорабатывают различные варианты увековечения памяти жертв гетто.

"На месте захоронения не будет ничего, кроме зеленых газонов. Даже парковочных мест, детских площадок там не будем размещать ", - дополнил мэр Бреста.

Захоронение останков жертв войны обещают провести с соблюдением религиозных канонов и традиций на одном из кладбищ областного центра.

По воспоминаниям очевидцев тех страшных событий, после уничтожения гетто в течение месяца фашисты ежедневно производили расстрелы. В послевоенные годы в этом квартале неоднократно находили человеческие останки, которые были перезахоронены в братские могилы на городских кладбищах "Плоска" и "Тришинское".

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине обнаружили, что одна из улиц вымощена старинными еврейскими надгробиями.