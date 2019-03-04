В Китае археологи обнаружили в древней гробнице "эликсир бессмертия" (фото)
09:55, 04 марта 2019Наука и IT
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Эликсир был спрятан в старинный бронзовый горшок, который находился в могиле, принадлежащей знатной семье.
Археологи нашли «эликсир бессмертия» в китайской гробнице / Фото: CGTN
В древней гробнице в Китае археологи нашли 3,5 литра напитка, наделяющего вечной жизнью.
Об этом сообщает «Синьхуа». Отмечается, что эликсир был спрятан в старинный бронзовый горшок, который находился в могиле, принадлежащей знатной семье из династии Западная Хань, жившей 202 года до н. э.
Изначально археологи подумали, что они нашли ликер / Фото: CGTN
Изначально археологи подумали, что они нашли ликер, потому что содержимое пахло как алкоголь. Однако лабораторные исследования показали, что таинственная жидкость в основном состоит из нитрата калия и алунита, которые являются основными компонентами проекта бессмертия, записанного в древнем даосском тексте.
Как сообщал УНИАН, ранее в Египте археологи нашли 40 древних мумий.
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