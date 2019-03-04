В Китае археологи обнаружили в древней гробнице "эликсир бессмертия" (фото)

Эликсир был спрятан в старинный бронзовый горшок, который находился в могиле, принадлежащей знатной семье.

В древней гробнице в Китае археологи нашли 3,5 литра напитка, наделяющего вечной жизнью.

Об этом сообщает «Синьхуа». Отмечается, что эликсир был спрятан в старинный бронзовый горшок, который находился в могиле, принадлежащей знатной семье из династии Западная Хань, жившей 202 года до н. э.

Изначально археологи подумали, что они нашли ликер, потому что содержимое пахло как алкоголь. Однако лабораторные исследования показали, что таинственная жидкость в основном состоит из нитрата калия и алунита, которые являются основными компонентами проекта бессмертия, записанного в древнем даосском тексте.

Как сообщал УНИАН, ранее в Египте археологи нашли 40 древних мумий.