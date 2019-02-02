В Египте нашли 40 древних мумий
22:45, 02 февраля 2019Наука и IT
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Несмотря на время, мумии сохранились в хорошем состоянии.
Некоторые артефакты сопровождены надписями на древнеегипетском языке / фото из открытых источников
Несколько древних гробниц с примерно 40 мумиями обнаружены в провинции Минья в 250 км к югу от Каира.
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Об этом сообщает Ynetnews. Вырезанные в скалах погребальные камеры принадлежали семейству среднего класса, члены которого, вероятно, жили в эпоху Птолемеев, римский или ранневизантийский период.
Несмотря на время, мумии сохранились в хорошем состоянии. Среди покойных – не менее 10 детей. Помимо человеческих останков в захоронениях были найдены папирусы, глиняная посуда и раскрашенные саркофаги для мумий.
Некоторые артефакты сопровождены надписями на древнеегипетском языке.
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