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В Египте нашли 40 древних мумий

22:45, 02 февраля 2019
Наука и IT
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Некоторые артефакты сопровождены надписями на древнеегипетском языке / фото из открытых источников

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Об этом сообщает Ynetnews. Вырезанные в скалах погребальные камеры принадлежали семейству среднего класса, члены которого, вероятно, жили в эпоху Птолемеев, римский или ранневизантийский период.

Несмотря на время, мумии сохранились в хорошем состоянии. Среди покойных – не менее 10 детей. Помимо человеческих останков в захоронениях были найдены папирусы, глиняная посуда и раскрашенные саркофаги для мумий.

Некоторые артефакты сопровождены надписями на древнеегипетском языке.

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Теги: #Египет