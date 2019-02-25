Фитнес-трекеры тайно отправляют данные о пользователях Facebook - СМИ

Социальная сеть моментально узнавала об изменениях веса человека, его сердечном ритме и прочее.

Шесть из 15 самых популярных фитнес-трекеров и мобильных приложений из раздела «здоровье» годами передавали данные о пользователях Facebook, даже не предупреждая об этом.

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Социальная сеть моментально узнавала об изменениях веса человека, его сердечном ритме или менструальном цикле, как только пользователь вводил эти данные в телефон, сообщила The Wall Street Journal. Сразу после выхода материала часть из упомянутых в статье приложений перестала делиться данными с корпорацией Марка Цукерберга, передает kommersant.

Журналисты WSJ проверили около 70 приложений из американских магазинов приложений AppStore и Google Play. Проверке подверглись приложения из различных разделов, в том числе предоставляющие финансовые или риэлторские услуги. По меньшей мере 11 из них передавали информацию о пользователях Facebook, как только те входили в приложение либо добавляли новые данные о себе. При этом пользователь мог не привязывать свой аккаунт в приложении к социальной сети, но его данные все равно оказывались у Facebook. Общая аудитория этих приложений насчитывает десятки миллионов человек.

Как отмечает газета, после публикации ее статьи Facebook сама связалась с рядом рекламодателей и разработчиков приложений с просьбой прекратить подобную практику.

В конце января Facebook оказалась в центре скандала: по данным издания TechCrunch, пользователи соцсети получали по $20 в месяц за использование VPN-сервиса компании, взамен предоставляя практически неограниченный доступ к личным сообщениям, фото и видео, электронным письмам и истории поиска в браузере.