Данные Facebook хотят использовать в статистических целях

Исследователи считают, что получение от социальных сетей данных пользователей, которые эти компании все равно собирают, поможет существенно скорректировать данные о реальном количестве иммигрантов в разных регионах.

Крупный британский исследовательский центр по проблемам миграции предлагает правительству страны усовершенствовать статистические отчеты, используя данные "Фейсбука".

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Как сообщает Financial Times, в отчете, составленном центром Social Market Foundation, отмечается, что статистические данные о количестве мигрантов в разных регионах страны, основанные на всеобщей переписи населения, проводящейся раз в 10 лет, не слишком точны, передает Би-би-си.

Высокие статистические погрешности мешают местным властям правильно прогнозировать необходимое для мигрирующего населения количество мест в школах, больницах и так далее. С другой стороны, недостаток статистических данных не дает возможности местным властям оценить и преимущества от миграции в разных регионах страны.

Исследователи считают, что получение от социальных сетей данных пользователей, которые эти компании все равно собирают, поможет существенно скорректировать данные о реальном количестве иммигрантов в разных регионах, особенно в маленьких городах и отдаленной сельской местности.