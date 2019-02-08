Астрономы показали новые снимки ледяных гигантов Урана и Нептуна

На Уране с приходом лета стала ярче гигантская северная полярная шапка из облаков, а на Нептуне различим крупный темный шторм.

Астрономы с помощью космического телескопа Hubble получили новые снимки ледяных гигантов Урана и Нептуна.

На Уране с приходом лета стала ярче гигантская северная полярная шапка из облаков, а на Нептуне различим крупный темный шторм, сообщает N+1 со ссылкой на сайт телескопа.

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Уран и Нептун относятся к классу ледяных гигантов и являются одними из самых малоизученных планет Солнечной системы. Лишь одна автоматическая межпланетная станция - Voyager 2 - изучала их вблизи, все остальные наблюдения за этими планетами ведутся с Земли или околоземной орбиты. Особый интерес для ученых представляют процессы в атмосферах гигантов, в частности, образование и эволюция крупных ураганов и их взаимодействие с окружающей средой, сезонные изменения в атмосфере, которые могут охватывать временные периоды до нескольких десятков лет.

Новые снимки были получены телескопом в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), в ходе которой проводятся ежегодные наблюдения этих планет. На северном полюсе Урана видна гигантская яркая область белого цвета, названная "полярной шапкой", которая возможно является долгоживущим штормом и могла образоваться из-за сезонных изменений в атмосферных потоках. Когда Voyager 2 пролетал мимо Урана в 1986 году, эта структура была менее заметной, а на планете была зима, в то время как сейчас середина летнего периода.

На снимке Нептуна, полученным Hubble, виден темный антициклон, появившийся в летний период в южном полушарии планеты, это четвертый по счету антициклон, наблюдавшийся телескопом.

Еще два подобных атмосферных образования были обнаружены космическим аппаратом Voyager 2 в 1989 году, тогда было открыто Большое темное пятно, диаметр которого всего лишь в три раза меньше юпитерианского урагана Большое красное пятно.

Ранее телескоп уже проследил за судьбой одного из таких штормов. Рядом с темным штормом видны ярко-белые "облака-компаньоны", которые формируются при движении вверх воздушного потока, встречающегося с вихрем, из-за чего начинается образование кристаллов метанового льда.

Похожие облака образуются на Земле над горами. Длинное тонкое облако, различимое слева от темного шторма, не является его частью.