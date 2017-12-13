Астрономы узнали глубину Большого красного пятна на Юпитере (видео)

Межпланетная станция Juno передала на Землю данные о Большом красном пятне Юпитера. Астрономы представили их на ежегодной встрече Американского геофизического союза в Новом Орлеане, сообщает republic со ссылкой на NASA.

Большое красное пятно является самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе. Астрономы изучают его на протяжении 350 лет: считается, что первым пятно открыл итальянец Джованни Кассини.

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До последнего времени, однако, у ученых не было возможности понять, что находится внутри пятна и как глубоко оно уходит в атмосферу – теперь же это стало возможным после того, как в июле 2017 года Juno пролетела на расстоянии всего в 9 тысяч километров от объекта.

"Один из наиболее важных вопросов о пятне - как глубоко располагаются его корни. Данные Juno показывают, что самый известный ураган в Солнечной системе в полтора раза шире Земли, а его корни уходят примерно на 300 километров в глубь атмосферы планеты", - заявил руководитель миссии из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере Скотт Болтон.

Полученные данные также позволили рассчитать распределение температур в пятне: выяснилось, что основание вихря намного теплее, чем его вершина. Именно этой разницей в температурах объясняется столь высокая скорость (450–500 километров в час) ветров в видимой части урагана.

Межпланетная станция Juno была отправлена к Юпитеру в 2011 году. На орбиту планеты она вышла в 2016 году, предполагается, что ее миссия будет завершена в январе 2018 года, после чего она будет утоплена в атмосфере Юпитера.