Аппарат Voyager 2 покинул пределы Солнечной системы

На этот путь космическому зонду понадобилось почти полвека.

Автоматический космический зонд Voyager 2 покинул нашу Солнечную систему. Запущенный в 1977 году, он стал вторым в истории рукотворным объектом, который смог пролететь почти через всю систему, в которую входит планета Земля.

Об этом пишет The Independent, добавляя, что аппарат вслед за своим предшественником Voyager 1 вылетел в межзвездное пространство. Это подтвердил представитель NASA Эд Стоун на встрече Американского геофизического союза.

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Издание отмечает, что Voyager 2 стал одним из первых инструментов, который сделал наблюдения в отдаленных точках космоса, где люди никогда не бывали, и отправил их через 11 миллиардов миль ученым NASA. Несмотря на то, что аппарат покинул пределы Солнечной системы, операторы миссии до сих пор могут связаться с ним. Однако, для получения информации, которая движется в направлении Земли со скоростью света, нужно ждать 16,5 часов.

NASA пришли к выводу, что Voyager 2 больше не в нашей Солнечной системе, когда бортовое устройство PLS перестало фиксировать поток плазмы от Солнца. Этот поток создает «пузырь», известный как гелиосфера, которая окутывает все планеты и определяет границу системы.

«Работа в программе Voyager 2 заставляет меня чувствовать себя путешественником, потому что все, что мы видели, было совершенно новым», - сказал исследователь плазменного потока и ученый из Массачусетского технологического института в Кембридже Джон Ричардсон.

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«Даже несмотря на то, что Voyager 1 пересек гелиопаузу в 2012 году, оба аппарата программы сделали это в разных местах и в разное время. Поэтому мы все равно наблюдаем вещи, которые никто раньше не видел», - добавил он.

Издание добавляет, что Voyager 2 также присылает ученым другие данные, которые будут полезны при изучении межзвездного пространства.