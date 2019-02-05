Tesla покупает производителя батарей Maxwell за $218 миллионов

Приобретение этой компании позволит Tesla снизить издержки на производство аккумуляторов для своих электромобилей.

Tesla Inc. достигла соглашения о покупке калифорнийского производителя аккумуляторов для электромобилей Maxwell Technologies.

Читайте такжеTesla пообещала подарить Model 3 тому, кто взломает ее ПО

Компания Илона Маска выкупит все выпущенные акции Maxwell, стоимость которых Tesla оценила в $4,75 каждую, что на 55% превышает их цену по итогам пятничных торгов на бирже. Таким образом, общая сумма сделки составит $218 млн. Стороны планируют закрыть ее во втором квартале этого года.

Maxwell Technologies расположена в Сан-Диего. Компания специализируется на производстве аккумуляторов, суперконденсаторов и прочих продуктов, связанных с хранением и подачей электроэнергии. Она уже сотрудничает с такими автомобильными производителями, как Geely/Volvo, General Motors, Lamborghini и Peugeot Citroen Groupe. Приобретение этой компании позволит Tesla снизить издержки на производство аккумуляторов для своих электромобилей. Кроме того, у Maxwell есть патент на технологию сухих электродов для батарей, которая способна увеличить их энергоемкость в ближайшей перспективе с 250 Втч/кг до 500 Втч/кг.