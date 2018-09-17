Маск пожаловался на проблемы с доставкой Tesla

По словам Маска, компания столкнулась с "логистическим адом".

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск признал, что проблемы с электромобилем теперь перешли в сферу логистики и доставки.

По словам Маска, компания столкнулась с "логистическим адом", передает RTE.

"Извините, после производственного ада у нас наступил логистический ад, но эту проблему гораздо легче решить. Мы быстро прогрессируем. Вскоре она должна быть решена", — написал Илон Маск в своем блоге в ответ на жалобу одного из клиентов.

47-летний миллиардер уже предупреждал клиентов, что сроки доставки автомобилей могут увеличиться из-за значительного увеличения объемов доставки электрокаров Tesla в Северной Америке.

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Ранее в течение более чем года Tesla не могла выйти на производство 5000 автомобилей Model 3. В конце второго квартала цель была достигнута. Маск отметил, что новые проблемы решить будет значительно легче. Кроме того, компания откажется от некоторых цветовых решений, чтобы ускорить производство Model 3.

Также отмечается, что компания приняла решение отказаться от услуг сторонних фирм и стала выполнять самостоятельно большую часть работ по ремонту Tesla. Это помогло сократить время ремонтных работ, которое длилось от недели до нескольких месяцев.