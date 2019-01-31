В Британии нашли останки пива, сваренного более 2 тысяч лет назад

Археологи сначала подумали, что их находка – окаменелый хлеб, но потом пересмотрели свои выводы.

Остатки старейшего в истории Великобритании пива нашли случайно во время ремонта одной из дорог в Кембриджшире.

Ученые допускают, что оно было сварено около 400 года до нашей эры. Остатки древнего пива обнаружили на обугленных элементах древних принадлежностей для пивоварения, которые раскопали во время ремонта дороги А14, пишет The Guardian.

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Издание пишет, что археологи Mola Headland Infrastructure вместе с коллегами из Лондонского музея археологии вели раскопки на 33 участках, размещенных на 360 гектарах земли. Это делает проект одним из самых масштабных в Великобритании. Ученые работали параллельно с бригадами, которые ремонтировали дорогу.

Археолог Лара Гонсалес пояснила, что ее работу можно сравнить «с поисками иголки в стоге сена». Однако, усилия вознаграждаются, когда удается найти что-то действительно значительное.

«Когда я смотрела на эти фрагменты под микроскопом, то знала, что это нечто особенное. Микроструктура этих остатков была сильно видоизменена процессом ферментации. А пузырьки воздуха были похожи на те, которые возникают во время кипения или брожения», - сказала Гонсалес.

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По ее словам, сначала исследователи подумали, что перед ними останки древнего хлеба. Но последующий анализ под микроскопом опроверг это предположение.

«Можно увидеть, что это осадок, который остался в процессе пивоварения. На это указывают признаки ферментации и содержание многочисленных фрагментов разбитого зерна и отрубей, но муки нет», - пояснила археолог.