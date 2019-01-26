Японская компания планирует устанавливать в поездах окна дополненной реальности (видео)
13:33, 26 января 2019Наука и IT
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Коммерциализировать технологию планируют к 2020 году.
Японцы разработали окна для поездов с технологией дополненной реальности / скриншот
Японская компания NTT DoCoMo и железнодорожная компания JR Kyushu планируют устанавливать в японских поездах окна с технологией дополненной реальности (AR).
Как сообщает CDRinfo, компании планируют коммерциализировать эту технологию к 2020 году.
Благодаря AR и 5G на окна будет выводиться полезная для путешественников информация: маршрут, время в дороге, путеводители и т.д. Также в реальном времени на окна будет выводится информация о проезжающих мимо окрестностях.
У правление будет осуществляться с помощью жестов и голоса.
Видео docomoOfficial
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