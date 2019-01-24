В США протестировали летающее такси (видео)

Транспорт работает на электричестве и может пролететь без подзарядки до 80 км.

В США компания Boeing протестировала летающее такси.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Самолет вертикально поднялся в воздух, завис и успешно приземлился. Полеты воздушного такси работники компании будут отрабатывать в следующих тестах. Когда авиатранспорт сможет катать пассажиров - пока не рассказывают.

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Транспорт работает на электричестве и может пролететь без подзарядки до 80 км.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре испытают электрическое аэротакси.