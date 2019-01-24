В США протестировали летающее такси (видео)
12:11, 24 января 2019Наука и IT
157 0
Транспорт работает на электричестве и может пролететь без подзарядки до 80 км.
В США компания Boeing протестовала летающее такси
В США компания Boeing протестировала летающее такси.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Самолет вертикально поднялся в воздух, завис и успешно приземлился. Полеты воздушного такси работники компании будут отрабатывать в следующих тестах. Когда авиатранспорт сможет катать пассажиров - пока не рассказывают.
Читайте такжеВ Китае разработали робота-паука для поиска людей под завалами (видео)
Транспорт работает на электричестве и может пролететь без подзарядки до 80 км.
Ранее сообщалось, что в Сингапуре испытают электрическое аэротакси.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter