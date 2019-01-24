цей матеріал доступний українською

В США протестировали летающее такси (видео)

12:11, 24 января 2019
Наука и IT
157 0

Об этом говорится в сюжете ТСН. Самолет вертикально поднялся в воздух, завис и успешно приземлился. Полеты воздушного такси работники компании будут отрабатывать в следующих тестах. Когда авиатранспорт сможет катать пассажиров - пока не рассказывают. 

Читайте такжеВ Китае разработали робота-паука для поиска людей под завалами (видео)

Транспорт работает на электричестве и может пролететь без подзарядки до 80 км.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре испытают электрическое аэротакси.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #такси#летающее такси