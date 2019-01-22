The Guardian: Китай вряд ли найдет союзников в новой борьбе за Луну

Плохая репутация Пекина в технологическом мире вредит его космическим амбициям.

Когда «Аполлон 11» пролетал над Луной, команда контроля полета в Хьюстоне пошутила, что астронавты могут там увидеть «прекрасную китайскую девушку Чанъэ», которая, согласно легенде, взошла на спутник еще тысячи лет назад, взяв с собой большого кролика.

«Хорошо, поищу эту девушку с кроликом», - ответил Баз Олдрин незадолго до того, как его коллега Нил Армстронг сделал исторический шаг на лунную поверхность.

И вот через 50 лет после того астронавты на орбите могут наконец увидеть высокотехнологичный «памятник» древний сказочной героини. Китайский аппарат «Чанъэ-4» стал первым в истории зондом, который приземлился на темной стороне Луны. А луноход Jade Rabbit исследует эту нетронутую территорию, пишет The Guardian.

Последняя космическая миссия указывает на амбиции Китая стать одной из главных мировых сил в освоении космоса. Страна вернула Луну мировое внимание и восхищение, обнародовав первые фото его загадочной части. Пекин не раскрывает данные о своих расходах на космическую программу. Но он планирует построить на спутнике Земли свою базу, а также отправить аппарат на Марс до 2020 года и на орбиту Юпитера до 2029-го. Вероятно из-за амбициозных планов Китая, космические агентства других стран демонстрируют новый интерес к Луне. США, Индия, Япония и Россия уже объявили о намерении осуществить там высадку на протяжении следующего десятилетия. Так что же стало движущей силой ренессанса освоения Луны?

Читайте такжеНовая эра в изучении Луны: эксперименты Китая на поверхности спутника Земли (видео)

По мнению ученого команды по исследованию спутника Европейского космического агентства Джеймса Карпентера, возобновление интереса к небесному телу выходит за чисто научные рамки.

«Есть долгосрочный мотив, который связан с длительным присутствием человека в космосе. Если мы хотим хоть когда-то работать, жить и поддерживать экономику на постоянной основе за пределами Земли, нам нужно научиться разумно использовать ресурсы в других местах», - пояснил он.

Причина поиска способов пребывания в космосе в течение длительных периодов заключается еще и в желании добывать полезные ископаемые на Луне или астероидах, а также в подготовке «запасного аэродрома» для человечества, если жить в нашем родном мире станет невозможно. Пекин собирается отправить на спутник Земли еще как минимум три мисии. В конце концов, «Чанъэ-8» отправится туда, чтобы заложить фундамент исследовательской базы, которая будет включать жилые помещения на лунной поверхности. Для их сооружения Китай собирается использовать технологию 3D-печати.

«Исследование неизвестного мира лежит в человеческой природе. Китай на пути к статусу сильной космической державы», - сказал главный конструктор миссии «Чанъэ» Ву Вейрен.

Читайте такжеПервое пророщенное на Луне растение погибло из-за холода

Подготовка к жизни в космосе – это большая составляющая китайской программы. Груз «Чанъэ-4» включает оборудование для поиска воды в лунных породах, а также миниатюрные «теплицы» для проверки, могут ли растения и насекомые жить в условиях слабой гравитации. Тем временем на Земле Университет Бейхан проводит еще более амбициозный эксперимент под названием «Лунный дворец 1». Студенты пытаются жить в условиях, близких к поверхности Луны. Внутри модуля они выращивают картофель, пшеницу и различные овощи, а также полагаются на кислород и воду, которые перерабатываются в «биорегенеративной системе поддержания жизни».

Китай не единственная страна с амбициями стать колонизатором Луны. Россия собирается в 2022 году отправить на спутник зонд, который попытается начать бурение на южном полюсе в поисках полезных ископаемых. Европейское космическое агентство готовит эксперименты, нацеленные на поиск и использование воды и кислорода. А NASA готовит первую пилотируемую миссию на Луну за полвека. Она отправится на спутник в 2023 году.

Перспектива того, что Китай, США и Европа могут построить на Луне свои базы с целью поиска и добычи ресурсов, дала причины говорить о начале новой космической гонки. Некоторые считают, что Китай уже далеко впереди. Вместе с тем, профессор политологии и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Джон Логсдон считает, что китайские последние успехи очень преувеличивают. По его мнению, они достаточно скромные, если сравнивать с результатами последних миссий NASA, таких как New Horizon, или японской миссии Hayabusa 2, в рамках которой зонд должен приземлиться на астероиде, собрать образцы и вернуться с ними на Землю.

Читайте такжеPolitico: Командир «Аполлон 8» не верит в способное человечества колонизировать Марс

«Китайские достижения впечатляют, но это не что-то фундаментальное или отличное от того, что другие страны делают», - сказал эксперт.

По словам Логсдона, главным вопросом в следующей фазе исследования космоса будет то, станет ли Китай сотрудничать с другими в космосе. Или же может он станет конкурентом других держав.

«На самом деле здесь речь идет даже о более широком вопросе о китайско-американских отношениях в целом. Будут две страны соревноваться в военном, экономическом и технологическом поле, или может они найдут путь к сотрудничеству? То, что произойдет в космосе, станет преувеличенной формой этого», - пояснил он.

Эксперты считают, что другие страны будут с опаской относиться к сотрудничеству с Китаем, несмотря на некоторые позитивные шаги. К примеру, некоторые полезные инструменты на борту «Чанъэ-4» были разработаны командами в Швеции и Германии.

«Китайская репутация страны, которая ворует технологии, вредит шансам наладить сотрудничество», - сказал вице-президент Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.