Китай запускает аппарат на темную сторону Луны

Это первая в истории человечества миссия на часть естественного спутника нашей планеты, которую не видно с Земли.

Сегодня Китай запустит первый космический аппарат, который отправится на темную сторону Луны. Это будет исторический шаг в исследовании естественного спутника нашей планеты.

Как пишет The Guardian, миссия китайского космического агентства получила название Чанъэ-4. Ее цель доставить роботизированный посадочный модуль и луноход на большой и неисследованный бассейн Южный полюс-Эйткен. Сегодня космический аппарат стартует с центра запуска спутников в городе Сичан. Байсейн имеет диаметр около 2400 километров, он около 12 километров вглубь.

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«Миссия на темную сторону Луны станет крупнейшим технологическим достижением Китая. Китайская лунная программа чрезвычайно амбициозная», - пояснила ученый Манчестерского университета Кэтрин Джой.

«Она направляется в место, которое имеет особое значение для изучения Луны. Этот ударный кратер пробил большую дыру в лунной коре и, вероятно, в мантии. Потенциально здесь можно получить доступ к породам, которые бы мы никогда не нашли на поверхности Луны», - говорит эксперт.