Ученые научили робота уважать право собственности (видео)
Команда исследователей из Йельского университета (США) обучила робота социальным нормам, связанным с правом собственности.
Как сообщает ITC.ua, разработчики создали четыре алгоритма для тренировки устройства от стартапа Rethink Robotics.
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Сообщается, что первый алгоритм основан на базе позитивных утверждений. С его помощью, когда человек сообщает, что какой-либо предмет принадлежит ему, машина понимает, что трогать объект нельзя.
Вторая система устроена по обратному принципу – человек указывал на вещь и подчеркивал, что она ему не принадлежит.
Третий и четвертый алгоритмы позволили роботу вносить коррективы в полученные данные и самостоятельно адаптироваться к изменениям.
В результате робот научился понимать, какие предметы он может брать, а какие трогать запрещено. В ходе демонстрационного эксперимента с разноцветными кубиками разные люди просили робота Baxter поднимать или выбрасывать те или иные объекты. Машина успешно определила валидность человеческих просьб для 14 объектов из 20, и эксперимент был признан успешным.
Авторы проекта отмечают, что большинство робототехников не уделяет должного внимания развитию социальных навыков роботов. Машины не усваивают нормы общества и не учатся сосуществовать вместе с людьми, а это необходимо не только для нормального взаимодействия, но и для успешного решения рабочих задач.
«По мере распространения роботов их социальная компетентность станет одной из важнейших характеристик нашего с ними взаимодействия», — прогнозируют ученые.
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