Ученые научили робота уважать право собственности (видео)

Авторы проекта отмечают, что большинство роботостроителей не уделяют должного внимания развитию социальных навыков у своих машин.

Команда исследователей из Йельского университета (США) обучила робота социальным нормам, связанным с правом собственности.

Как сообщает ITC.ua, разработчики создали четыре алгоритма для тренировки устройства от стартапа Rethink Robotics.

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Сообщается, что первый алгоритм основан на базе позитивных утверждений. С его помощью, когда человек сообщает, что какой-либо предмет принадлежит ему, машина понимает, что трогать объект нельзя.

Вторая система устроена по обратному принципу – человек указывал на вещь и подчеркивал, что она ему не принадлежит.

Третий и четвертый алгоритмы позволили роботу вносить коррективы в полученные данные и самостоятельно адаптироваться к изменениям.

В результате робот научился понимать, какие предметы он может брать, а какие трогать запрещено. В ходе демонстрационного эксперимента с разноцветными кубиками разные люди просили робота Baxter поднимать или выбрасывать те или иные объекты. Машина успешно определила валидность человеческих просьб для 14 объектов из 20, и эксперимент был признан успешным.

Авторы проекта отмечают, что большинство робототехников не уделяет должного внимания развитию социальных навыков роботов. Машины не усваивают нормы общества и не учатся сосуществовать вместе с людьми, а это необходимо не только для нормального взаимодействия, но и для успешного решения рабочих задач.

«По мере распространения роботов их социальная компетентность станет одной из важнейших характеристик нашего с ними взаимодействия», — прогнозируют ученые.

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