В Австралии разработали дронов-пастухов (видео)
12:29, 14 декабря 2018Наука и IT
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Беспилотные пастухи не страшатся ни снега, ни дождя.
В Австралии разработали дроны, которые с неба будут следить за овцами.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Технологии добрались пастбищ. В Австралии разработали дронов, которые с неба будут следить за овцами. Убеждают, что беспилотные пастухи не страшатся ни снега, ни дождя.
Во время работы гудят, как пчелы, впрочем, не отпугивают животных.
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