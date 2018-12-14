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В Австралии разработали дронов-пастухов (видео)

12:29, 14 декабря 2018
Наука и IT
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Технологии добрались пастбищ. В Австралии разработали дронов, которые с неба будут следить за овцами. Убеждают, что беспилотные пастухи не страшатся ни снега, ни дождя.

Во время работы гудят, как пчелы, впрочем, не отпугивают животных.

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Теги: #Австралия#дрон