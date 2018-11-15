цей матеріал доступний українською

В начале декабря Землю накроет магнитная буря: названа дата

16:45, 15 ноября 2018
Наука и IT
223 0
В начале первого месяца зимы ожидается слабая магнитная буря / фото geocenter.info

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что 2 декабря будет магнитная буря.

В начале первого месяца зимы ожидается слабая магнитная буря, говорится на сайте лаборатории. 

tesis.lebedev.ru

По данным ученых, 1 декабря магнитосфера Земли будет возбужденной.

Как сообщал УНИАН, зима в Украине в этом году будет аномально теплой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #магнитные бури#магнитная буря на Земле