В начале декабря Землю накроет магнитная буря: названа дата
16:45, 15 ноября 2018Наука и IT
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В начале декабря магнитосфера нашей планеты будет возбужденной, предупредили исследователи.
В начале первого месяца зимы ожидается слабая магнитная буря / фото geocenter.info
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что 2 декабря будет магнитная буря.
В начале первого месяца зимы ожидается слабая магнитная буря, говорится на сайте лаборатории.
tesis.lebedev.ru
По данным ученых, 1 декабря магнитосфера Земли будет возбужденной.
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